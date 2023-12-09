Политехника-Галичина уверенно обыграла Киев-Баскет в матче черкасского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24 — 63:51.

Киевляне лучше провели стартовую четверть, львовская команда сумела сократить отставание во второй. После большого перерыва Политехника-Галичина доминировала на паркете, выиграв вторую половину со счетом 35:21.

MVP матча был признан центровой львовян Ярослав Карпюк, который набрал 10 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл записал на свой счет Марканис Хаймон — в активе центрового Киев-Баскета 11 очков и 10 подборов.

Политехника-Галичина добыла шестую победу и вышла на шестое место Суперлиги. Киев-Баскет занимает седьмую строчку, имея также шесть побед, но сыграв на матч больше.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Политехника-Галичина — 51:63 (15:11, 15:17, 11:19, 10:16)

Киев-Баскет: Кисильчук (14), Стародуб (13 + 6 подборов + 4 передачи), Хаймон (11 + 10 подборов), Заплотинский (3 + 12 подборов), Иванов (1), Когут (7 + 5 подборов + 3 блок-шота), Юрченко (2)

Политехника-Галичина: Крамар (11+7 подборов), Карпюк (10+10 подборов), Федчук (6+6 передач), Бартоломеев (6), Сафонов (2), Станишевский (11), Девис (9+11 подборов + 3 блок-шота), Ходов (6), Качанов (2), Бачурин (2)