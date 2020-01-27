Хргович: Готов выйти в ринг с Усиком хоть завтра

Хорват желает провести поединок с украинцем

#Хргович, #Усик

Источник – sportarena.com.

Перспективный хорватский боксер Филипп Хргович (10-0, 8 КО) желает провести бой с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Об этом Хргович заявил в ходе встречи с журналистами во время своего визита в Киев.

“Хотел бы встретиться с Усиком, но все зависит от моих промоутеров. Если говорить только про меня, то я готов выйти в ринг с ним хоть завтра. Усик – великий боксер, абсолютный чемпион мира в крузервейте, но супертяжелый вес – не его категория. Здесь все – на 20-30 килограмм тяжелее его. Усик и Джошуа? Усик создал бы определенные проблемы Джошуа, но в итоге мощь Джошуа все же сделала бы свое дело. Если бы Джошуа поймал бы его, Усик упал бы” – сказал Хргович.

В последнем бою Хргович в третьем раунде нокаутировал американца Эрика Молину (27-6, 19 КО) в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.

Напомним, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.