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Бокс

Чисора преподнесет неприятный сюрприз Усику – Вайт

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Чисора преподнесет неприятный сюрприз Усику – Вайт

#Усик #Чисора

Источник – sport.ua.

Бой Александра Усика против Дерека Чисоры будет серьезным испытанием для украинского боксера.

Об этом рассказал британский боксер Диллиан Уайт.

“Усик считает, что сможет перехитрить Дерека, но когда Чисора будет в форме, а я в этом уверен, то он преподнесет Александру неприятный сюрприз. Усика ждет тяжелая ночь, даже если он выиграет.

Я прямо скажу Александру не стоит недооценивать Чисору. Если Дерек будет в форме, если он выйдет мотивированным, то заставит тебя поработать. Придется серьезно работать.

Конечно, я на сто процентов уверен, что Чисора может победить Усика и буду поддерживать его. Александру было трудно в бою с Чаззом Уизерспуном. Хорошо, он перебоксировал и перебегал Уизерспуна, но он выбросил миллион ударов. А Уизерспун, можно сказать, уже ушел на пенсию перед их боем”, – отметил Уайт.

Напомним, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.

Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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