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Бокс

Фьюри: Бой с Уайлдером – важнейший среди супертяжей с 2002 года

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Тайсон Фьюри прокомментировал бой с Уайлдером

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – sport.ua.

Бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером является важнейшим за последние двадцать лет.

Об этом рассказал британский боксер Тайсон Фьюри.

“Я считаю наш бой самым важным в дивизионе с 2002 года. Потому что в ринг выйдут два боксера на пике формы, а это достаточно редкое явление.

Обычно все же один боксер уже проходит свой пик. Как Майк Тайсон в бою с Льюисом, который, возможно, в тот момент был в лучшей форме за всю карьеру.

А сейчас Уайлдеру 34 года, мне – 31 год. Мы на пике, мы побеждаем. Это фантастическое время для нашего боя. Я – британец, он – американец. Что может быть лучше? Отличное время, чтобы выяснить отношения”, – уверен Фьюри.

Напомним, Уайлдер и Фьюри провели первую дуэль взглядов.

Источник: champion.com.ua
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