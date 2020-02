Уайлдер и Фьюри подрались на дуэли взглядов

Боксеры устроили жесткую дуэль взглядов

#Уайлдер, #Фьюри

Источник – Чемпион.

Британский боксер Тайсон Фьюри и американец Діонтей Уайлдер провели дуэль взглядов перед поединком.

Боксеры начали оскорблять друг друга, после чего американец толкнул британца. Остановить драку удалось членам команд боксеров и охране.

5 minutes. Unedited. Words. Shoves. All of it. ⬇️@BronzeBomber 😤 @Tyson_Fury#WilderFury2 | SATURDAY | PPV pic.twitter.com/tDyNybl7si

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 19, 2020