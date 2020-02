Форман потролив Уайлдера после объяснения причины поражения

Легендарный боксер готов потренировать физическую силу уже экс-чемпиона

Источник – isport.ua.

Легендарный боксер Джордж Форман предложил экс-чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру после его объяснения поражения Тайсону Фьюри потренировать физическую силу.

Об этом Форман написал в Twitter.

Maybe it’s Time for Deontay Wilder, to come spend a 2-4 weeks with me. Happy for Fury; but see a need for Wilder pic.twitter.com/JwVA6M8hSK

— George Foreman (@GeorgeForeman) February 25, 2020