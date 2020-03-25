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Братья Кличко признаны лучшими супертяжами 21 века по версии авторитетного издания

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Источник – Братство Кличко.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко признан лучшим супертяжем 21-го века по версии авторитетного издания Marca.

Интересно, что вторую строчку в рейтинге занял “Вечный” чемпион мира по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

“Сейчас, когда мы близки к завершению первых 20 лет 21-го века, полного великих сражений, мы можем оценить величайших бойцов. Если мы начнем с супертяжелого веса, то наш взгляд должен быть направлен на Восточную Европу. А точнее – в столицу Украины, Киев, – пишут журналисты издания. – И самый лучший, вне всякого сомнения – Владимир Кличко.

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Он начал века, проведя первую защиту титула WBO, который он приобрел в бою против американца Криса Берда. Он провел невероятное количество защит, установил ряд рекордов. Так, он дважды проиграл – Корри Сандерса и Ламон Брюстера, но побеждал таких бойцов, как Крис Берд, Хасим Рахман, Сэмюэл Питер, Фрасуа Бота, Рэй Мерсер, Дэвид Хэй, Александр Поветкин, Кубрат Пулев, пока не проиграл под занавес карьеры новым звездам дивизиона – Фьюри и Джошуа.

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На втором месте – старший брат Владимира – Виталий Кличко, в целом защитил чемпионский пояс WBC больше 10 раз. После поражения от Леннокса Льюиса через остановку боя, вызванной обильным кровотечением, и в котором он выигрывал по очкам, украинец больше никогда не проигрывал, проведя 12 титульных боев и девять из них завершив нокаутом. Да и первое его поражение в карьере было вызвано “медицинскими проблемами” – травмой плеча в бою с Бердом”.

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Отметим, что на третье место издание поставило Энтони Джошуа, на четвертое – Тайсона Фьюри, на пятое – Деонтея Уайлдера.

“Мы не забываем также короткий период в правлении Леннокса Льюиса, ката британца – Хасима Рахмана, очень умного и стилистически отлично подготовленного Криса Берда, пуэрториканца Джона Руиса или великого Роя Джонса, который не будучи прирожденным супертяжем, выиграл пояс чемпиона мира”, – пишут составители рейтинга.

Источник: champion.com.ua
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