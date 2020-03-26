Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавирус

Джефферсон введен в медикаментозную кому
#Джефферсон, #коронавирус
Источник – sport.ua.
Бывший американский боксер Деррик Джефферсон попал в больницу.
Об этом сообщает BoxingScene.
У него обнаружили коронавирус.
52-летний Джефферсон введен в медикаментозную кому. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Боксера госпитализировали 22 марта, после того, как у него обнаружили симптомы вируса COVID-19. Издание отмечает, что его состояние улучшается.
Напомним, что Джефферсон в 2001-м году провел бой против Владимира Кличко, уступил ему нокаутом.
Джефферсон (28-4-1, 21 KO) завершил карьеру в 2005-м году.
Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.
Напомним, бой Джошуа – Пулев может не состояться.
Источник: champion.com.ua