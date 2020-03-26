Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавирус

Джефферсон введен в медикаментозную кому

#Джефферсон, #коронавирус

Источник – sport.ua.

Бывший американский боксер Деррик Джефферсон попал в больницу.

Об этом сообщает BoxingScene.

У него обнаружили коронавирус.

52-летний Джефферсон введен в медикаментозную кому. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Боксера госпитализировали 22 марта, после того, как у него обнаружили симптомы вируса COVID-19. Издание отмечает, что его состояние улучшается.

Напомним, что Джефферсон в 2001-м году провел бой против Владимира Кличко, уступил ему нокаутом.

Джефферсон (28-4-1, 21 KO) завершил карьеру в 2005-м году.

Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.

Напомним, бой Джошуа – Пулев может не состояться.