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Усик: Слишком много паники вокруг коронавирус

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Александр Усик прокомментировал перенос Олимпиады из-за пандемии коронавирус

#Усик

Источник – newsone.ua.

За перенос Олимпиады многие спортсмены не смогут выступить на играх за свой возраст или физические возможности.

Об этом рассказал украинский боксер Александр Усик.

“Они могут просто туда не попасть, потому что за год может много чего измениться. Появятся новые ребята, которые просто выбьют старичков. Если это целесообразно, то да, ее надо переносить.

Но лично мое мнение – слишком много паники вокруг этого всего”, – рассказал Усик.

Напомним, Олимпийские Игры в Токио перенесены на 2021 год.

Источник: champion.com.ua
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