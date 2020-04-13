Генри Сехудо снялся с турнира UFC 250

Престижнейший турнир смешанных единоборств UFC 250, который был запланирован на 9 мая, потерял ещё одного звездного бойца.

Следом за бразильцем Жозе Альдо, который ранее объявил о снятии с турнира, не будет присутствовать на вечере UFC 250 и Генри Сехудо, о чем сообщают американские СМИ. Отметим, что Сехудо является действующим чемпионом сразу в двух весовых категориях.

Напомним, что предыдущий вечер UFC 249, главным поединком которого должен был стать бой между Фергюсоном и Гэтжи был отменен из-за коронавируса. Тем не менее, основатель турнира Дэйна Уайт, не собирать останавливать проведение боев.