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Бокс

Генри Сехудо снялся с турнира UFC 250

Андрей ОгородникНет комментариев
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Генри СехудоCHICAGO, IL - JUNE 08: Henry Cejudo celebrates his TKO victory over Marlon Moraes of Brazil in their bantamweight championship bout during the UFC 238 event at the United Center on June 8, 2019 in Chicago, Illinois. (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

Престижнейший турнир смешанных единоборств UFC 250, который был запланирован на 9 мая, потерял ещё одного звездного бойца.

Следом за бразильцем Жозе Альдо, который ранее объявил о снятии с турнира, не будет присутствовать на вечере UFC 250 и Генри Сехудо, о чем сообщают американские СМИ. Отметим, что Сехудо является действующим чемпионом сразу в двух весовых категориях.

Напомним, что предыдущий вечер UFC 249, главным поединком которого должен был стать бой между Фергюсоном и Гэтжи был отменен из-за коронавируса. Тем не менее, основатель турнира Дэйна Уайт, не собирать останавливать проведение боев.  

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Тэги: UFCГенри СехудоЖозе Альдо
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