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Зверобой: Усик до возраста останется позором в истории украинского народа

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Маруся Зверобой прокомментировала роль Александра Усика в истории Украины

#Усик #Зверобой

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Александр Усик продался казацкую славу за российские рубли.

Об этом рассказала военная волонтер и ветеран АТО Елена Беленькая, также известна как Маруся Зверобой.

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“Когда казак продается за российские рубли, то имеет надежду стать Иваном-царєвічєм, но всегда, без исключений, превращается только на Иванушку-дурачка. И до возраста останется позором в истории украинского народа. Примазавшись однажды к казацкой славы, продал ее. А на то, во что превратился, без отвращения и не взглянешь”, – рассказала Зверобой.

Ранее, Усика заподозрили в том, что он был завербован спецслужбами РФ.

Источник: champion.com.ua
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