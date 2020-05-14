Зверобой: Усик до возраста останется позором в истории украинского народа

Маруся Зверобой прокомментировала роль Александра Усика в истории Украины
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Источник – Чемпион.
Украинский боксер Александр Усик продался казацкую славу за российские рубли.
Об этом рассказала военная волонтер и ветеран АТО Елена Беленькая, также известна как Маруся Зверобой.
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“Когда казак продается за российские рубли, то имеет надежду стать Иваном-царєвічєм, но всегда, без исключений, превращается только на Иванушку-дурачка. И до возраста останется позором в истории украинского народа. Примазавшись однажды к казацкой славы, продал ее. А на то, во что превратился, без отвращения и не взглянешь”, – рассказала Зверобой.
Ранее, Усика заподозрили в том, что он был завербован спецслужбами РФ.