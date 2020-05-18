Усик взял на себя обязательства перед ФСБ – Твердохлеб

Елена Твердохлеб прокомментировала причастность Усика и Ломаченко к спецслужбам России

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Источник – gazeta.ua.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко являются агентами Кремля.

Об этом рассказала бывшая чемпионка мира по кикбоксингу и претендентка на чемпионский титул по профессиональному боксу, 48-летняя Елена Твердохлеб

“Бесспорно, Усик и Ломаченко заслуживают свое почетное место в базе Миротворец, потому сознательно пошли на эту провокационную пропагандистскую акцию. Учитывая, что они являются бизнесменами, которые заработали миллионы, нет смысла их считать наивными, которые бы на общественных началах начали уничтожать собственные отношения с болельщиками. Но и деньги им, я уверена, не платили. Почему же тогда они пошли на такой рискованный репутационный шаг? Да потому, что это было именно то предложение, от которого невозможно отказаться. Не сомневаюсь, что представители российских спецслужб, так или иначе, через служителей так называемого Московского патриархата, контактировали и с Усиком, и с Ломаченко. То, что Усик, с началом оккупации Крыма, официально взял на себя определенные обязательства перед ФСБ, сомнений нет ни у кого. В частности, я уверена, [нет сомнений] и в СБУ. У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью.

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Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные просьбы ФСБ. А Ломаченко, скорее всего у него под надзором, как у кума. Это не означает, конечно, что Усик, прихватив с собой Василия, завтра натянет маскхалат и поползет минировать нефтебазу или склад с боеприпасами. Для этого у врага есть другая агентура. Такого рода медийно раскрученные популярные агенты, как Усик и Ломаченко, используются врагом прежде всего для пропаганды и медийных диверсий. И фильм с их участием – это конкретный пример использования таких агентов. И поэтому, если вы спросите у меня, являются ли они агентами Кремля, то я отвечу – да, безусловно. И никакая массовая критика болельщиков не остановит и не изменит мировоззрение Усика или Ломаченко. Потому что это люди, которые уже заработали миллионы и им есть, что терять. А лишить их радостей жизни может ФСБ. Поэтому они боятся ФСБ значительно больше чем болельщиков, которых они в гробу видели, как и всех тех, кто погиб за Независимость Украины. Потому что это не их война, они за мир… за русский мир”, – отметила Твердохлеб.

Ранее екснардеп Украины Ирина Фарион выразила большое возмущение, что “существо с отбитым мозгом, на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр, а не Александр”.