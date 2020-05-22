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Бокс

Тайсон: Бой с Холифилдом – это то, что нужно

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Железный Майк готов снова подраться с принципиальным соперником

#Тайсон #Холифилд

Источник – vringe.com.

Майк Тайсон не против провести бой с Эвандером Холифилдом для благотворительности.

Об этом заявил сам легендарный боксер.

“Третий бой с Холифилдом? Так, для благотворительности это именно то, что нужно! А вы вот можете себе представить меня снова и Эвандера в одном ринге? Послушайте, в мире полно людей, которым необходима помощь. И такое вот шоу реально может помочь многим”, – сказал Тайсон.

Ранее, Кличко помогает Холифилду вернуться на ринг.

Источник: champion.com.ua
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