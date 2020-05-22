Тайсон: Бой с Холифилдом – это то, что нужно

Железный Майк готов снова подраться с принципиальным соперником
#Тайсон #Холифилд
Источник – vringe.com.
Майк Тайсон не против провести бой с Эвандером Холифилдом для благотворительности.
Об этом заявил сам легендарный боксер.
“Третий бой с Холифилдом? Так, для благотворительности это именно то, что нужно! А вы вот можете себе представить меня снова и Эвандера в одном ринге? Послушайте, в мире полно людей, которым необходима помощь. И такое вот шоу реально может помочь многим”, – сказал Тайсон.
Ранее, Кличко помогает Холифилду вернуться на ринг.
Источник: champion.com.ua