Нельзя провозглашать дружбу с оппозиционерами в разгар войны, – Редкач

Украинец пожелал всем мирного неба над головой

#Редкач

Источник – Чемпион.

Нельзя быть национальным достоянием и провозглашать межнациональную дружбу с оппозиционерами в разгар военных действий.

Такое мнение высказал украинский боксер Иван Редкач.

“Мирного нам всем неба над головой, Украина. Мы все можем иметь друзей разных национальностей и мы можем общаться с кем хотим, но нельзя быть национальным достоянием и провозглашать межнациональную дружбу с оппозиционерами в разгар военных действий, развернутых этими же оппозиционерами на территории твоей страны”, заявил Редкач.

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“На этом видио видно как наши ребята хотят жить, любить, видеть семью, воспитывать детей… флаг нужно поднимать за каждого из этих бойцов! Они каждый день выходят на настоящий бой, где нет славы и аплодисментов, нет больших гонораров, ни фанатов и спонсоров, там есть миг между жизнью и смертью… “, – подытожил боксер.

Просмотреть это сообщение в Instagram Мы все можем иметь друзей разных национальностей и мы можем общаться с кем хотим, но нельзя быть национальным достоянием и провозглашать межнациональную дружбу с оппозиционерами в разгар военных действий развернутых этими же оппозиционерами на территории твоей страны. На этом видио видно как наши ребята хотят жить, любить, видеть семью, воспитывать детей…. флаг нужно поднимать за каждого из этих бойцов! Они каждый день выходят на настоящий бой, где нет славы и апплодисментов, нет больших гонораров, нет фанатов и спонсоров, там есть мгновенье между жизнью и смертью…. 💙💛 Сообщение, распространен The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 21 Мая 2020 г. в 1:29 PDT

Напомним, Редкач требует выгнать из команды Усика тренера-россиянина.