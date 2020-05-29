Чисора: Надеюсь подраться с Джошуа, если мы оба победим

Чисора сразится с Усиком, Джошуа – с Пулевым

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Источник – The Sun.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора хочет драться с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Об этом заявил сам боксер.

“Надеюсь, я поб’юся с Джошуа, если мы оба победим. Я не знаю, как подойду к этому бою, ведь мы прошли долгий путь. Я никогда не вызвал его на бой и никогда не пытался сделать поединок грязными разговорами.

Если наш бой состоится, то просто позвоню ему и скажу: “Мужик, готовься к войне”, – сказал Чисора.