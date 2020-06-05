Стали известны даты, когда может состояться бой Рамирес – Постол

Предварительно долгожданная схватка запланирована на август

#Арум, #Постол, #Рамирес

Источник – ESPN.

Дважды отложен из-за коронавирус поединок чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе американца Хосе Рамиреса и обязательного претендента на титул WBC украинца Виктора Постола планируется провести 8 или 15 августа.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“У нас был зарезервирован билет для него на понедельник. Мы просто решили немного подождать через протесты. Мы хотели дождаться пока все стихнет.

Похоже, что он сможет без проблем въехать в США. Нам точно надо будет подождать снятия карантинных ограничений для залов и возвращение Фредди Роуча, но, на мой взгляд, это должно вскоре произойти. Пока мы планируем, что Виктор начнет тренировки в каком-то частном зале, будет приводить себя в форму и ждать снятия ограничений”, – сказал Арум.