Беринчик: Не имею желания пачкать руки в политике

Украинец считает, что его путь в боксе еще не закончено

#Беринчик

Источник – Чемпион.

Руководители некоторых крупных партийных групп неоднократно связывались с украинским боксером Денисом Беринчиком, но не смогли ничем заинтересовать.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Ценовая политика очень обширная у Дениса Беринчика. Наши руководители некоторых крупных партийных групп неоднократно связывались со мной, но не смогли меня ничем заинтересовать, убедить. Я не хочу разговаривать с главой той или иной политической группы, идеи которой мне близки.

Пока я в спорте. У меня есть контракт, есть работа, бои, тренировки. Я полностью занят. Я не имею желания пачкать руки с какой-то группой политиков, которые могут пропасть с н-ной сумой уже через пару лет. На данный момент, я не пересекаюсь ни с какой политической партией.

Если даже я и решу идти в парламент, то буду строить свою команду с нуля, но это будет явно не скоро.

Может ли это быть после завершения боксерской карьеры? После бокса будет тренерская карьера, после – отдых и семья, после – пенсия и вот тогда, может быть, я очень хорошо подумаю, перед тем, как лезть в эту грязь”, – сказал Беринчик.