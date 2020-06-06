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Бокс

Беринчик: Не имею желания пачкать руки в политике

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Украинец считает, что его путь в боксе еще не закончено

#Беринчик

Источник – Чемпион.

Руководители некоторых крупных партийных групп неоднократно связывались с украинским боксером Денисом Беринчиком, но не смогли ничем заинтересовать.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Ценовая политика очень обширная у Дениса Беринчика. Наши руководители некоторых крупных партийных групп неоднократно связывались со мной, но не смогли меня ничем заинтересовать, убедить. Я не хочу разговаривать с главой той или иной политической группы, идеи которой мне близки.

Пока я в спорте. У меня есть контракт, есть работа, бои, тренировки. Я полностью занят. Я не имею желания пачкать руки с какой-то группой политиков, которые могут пропасть с н-ной сумой уже через пару лет. На данный момент, я не пересекаюсь ни с какой политической партией.

Если даже я и решу идти в парламент, то буду строить свою команду с нуля, но это будет явно не скоро.

Может ли это быть после завершения боксерской карьеры? После бокса будет тренерская карьера, после – отдых и семья, после – пенсия и вот тогда, может быть, я очень хорошо подумаю, перед тем, как лезть в эту грязь”, – сказал Беринчик.

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Сообщение, распространенный Sportarena.com (@sportarena_com) 5 Июн 2020 г. в 10:46 PDT

Напомним, Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине.

Источник: champion.com.ua
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