Редкач: Владельцы бизнесов вышли с оружием – мятежники отошли

Боксер, который проживает в Калифорнии, рассказал о протестах в США

#Редкач, #США

Источник – xsport.ua.

Боксер Иван Редкач за себя и родных имел опасения в первые три дня протестов в США.

Об этом заявил сам боксер.

“За себя и родных были опасения в первые три дня протестов. Спешили забрать ребенка из садика до комендантского часа. Были слышны перестрелки в соседних районах. Было опасно ездить по улицам, поскольку, например, мне на встречку выехал автомобиль и крушил всех, я успел увернуться, кто был сзади меня – нет.

Но я хочу сказать, что не полиция, а именно владельцы бизнесов в районе, где мы живем, сработали очень хорошо и организованно. Они всех предупредили, как и требует закон, что если будут нападать, то те открывают огонь, и вышли с оружием. Мятежники отошли.

Как таковых трудностей лично у меня не возникло и это потому что я живу в другом районе. Но если бы мы жили в районах, где бушуют мятежники, то трудностей было бы достаточно.

А вообще на сегодня это вопрос острый. Если ты не разделяешь действия мятежников, ты враг, если разделяешь, то враг для других. Я согласен с тем, что система должна измениться, но я не согласен с тем, каким путем это делается.

На мои тренировки это никак не повлияло. Тренер сказал: “Иван, мы должны делать то, что мы должны делать! Отдохнешь после комендантского часа”, – сказал Редкач.