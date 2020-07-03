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Бокс

Бывший чемпион: Рамирес нокаутирует Постола

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Програїс не верит в успех украинца

#Постол, #Рамирес

Источник – vringe.com.

Виктор Постол в бою с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом потерпит поражение.

Об этом заявил бывший чемпион Реджис Програїс.

“Постол постарел. Думаю, Рамирес будет первым, кто победит его досрочно. Если же Постол в какой-то мере поймал вторую молодость, то у Хосе могут быть проблемы из-за того, что соперник высокий и рукатий, умеет работать издали.

А еще у него хороший, четкий удар справа. А если постарел, то Рамирес его забьет. С этим его постоянным прессингом он, вероятно, просто переедет Постола. На самом деле, не думаю, что Рамиресу будет трудно это сделать”, – сказал Програїс.

Ранее, соперник Постола назвал дату боя с украинцем.

Источник: champion.com.ua
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