Бывший чемпион: Рамирес нокаутирует Постола

Програїс не верит в успех украинца

#Постол, #Рамирес

Источник – vringe.com.

Виктор Постол в бою с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом потерпит поражение.

Об этом заявил бывший чемпион Реджис Програїс.

“Постол постарел. Думаю, Рамирес будет первым, кто победит его досрочно. Если же Постол в какой-то мере поймал вторую молодость, то у Хосе могут быть проблемы из-за того, что соперник высокий и рукатий, умеет работать издали.

А еще у него хороший, четкий удар справа. А если постарел, то Рамирес его забьет. С этим его постоянным прессингом он, вероятно, просто переедет Постола. На самом деле, не думаю, что Рамиресу будет трудно это сделать”, – сказал Програїс.