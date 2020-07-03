Чисора: Если я поймаю Усика, он улетит

Дерек Чисора прокомментировал бой с Александром Усиком

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Источник – klitschko-brothers.com.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора уверен, что исход противостояния с Александром Усиком решит лишь один удар.

Об этом рассказал сам боксер.

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“Я готов снять с себя кожу, сойти в ад и вернуться. Если я поймаю Усика, он улетит. Найти и уничтожить…”, – рассказал Чисора.

Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.