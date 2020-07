Вайт перед боем с Поветкиным ушел к другому тренеру

Британец признал, что сотрудничество не оправдала возложенных на нее надежд

Известный британский боксер Диллиан Уайт во время подготовки к бою с россиянином Александром Поветкиным прекратил сотрудничество со своим тренером Марком Тіббсом.

Об этом заявил сам боксер.

Just to let everyone know Mark Tibbs and I are no longer working together as boxer and trainer. I’m training in Portugal, Mark has a young family, and his own new gym in the UK. As it stands it just hasn’t worked out in the way we both hoped it would. Mark came into my team 4 years ago and has помог положить turn me into the world class fighter I am today. Mark is a great trainer and I will always be grateful to him and his dad for all they have done.

