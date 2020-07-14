Атлас назвал причину завершения карьеры Гвоздика

Тренер рассказал о причинах решения боксера
#Гвоздик, #Атлас
Источник – BoxingScene.
Известный украинский боксер Александр Гвоздик шокировал мир спорта решением завершить карьеру, хотя был готов вернуться на ринг в апреле.
Об этом заявил бывший тренер боксера Тедди Атлас.
“Я бы хотел, чтобы после этого тяжелого боя с Бетербиевым в Гвоздика было шесть месяцев отдыха. Он дрался очень хорошо, и его промоутер после отпуска собирался снова заняться карьерой Александра.
Мы были готовы вернуться в ринг в апреле, были разговоры о поединке. Но потом ситуация изменилась, все стало отменяться. Такое случается. Если бы Александр провел бой в этом году, он бы до сих пор боксировал. Но этого не произошло”, – сказал Атлас.
Ранее, Сиренко отреагировал на уход Гвоздика из бокса.
Напомним, Гвоздик оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.