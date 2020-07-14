Сиренко впервые проведет бой с украинцем

Украинский проспект получил соперника

#Кроленко, #Сиренко

Источник – Чемпион.

Владислав Сиренко 1 августа в 8-раундовом рейтинговом бою сразится с 33-летним Павлом Кроленком.

Об этом сообщает промоутерская компания Александра Усика Usyk 17 Promotion.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Владислав Сиренко 25 лет. 13 боев – 13 побед, из них 12 досрочно. Перспективный боксер тяжелого веса. Тренер Джеймс Али Башир, бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика. Соперник: Павел Кроленко. Рейтинговый бой 8 раундов. Big Boxing Night Дата: 1 августа 2020 Локация: Парково-гостиничный комплекс Equides, c.Лесники, вул. Вишневая, 36 Билеты по ссылке в профиле. ____________________________________________________________ #bigboxingnight #bigboxingnight2020 #usyk17promotion #usyk @usyk17.promotion @usykaa @faechersportmanagement @max_michailew @equides_club @vladsirenkoboxing Публикация вот USYK-17 Promotion (@usyk17.promotion) 13 2020 Июл в 9:21 PDT

Владислав Сиренко в последнем бою в октябре прошлого года в рамках вечера бокса в Карлсруэ в первом раунде отправил в нокаут Айвана Ди Берардіно (9-2-1, 6 КО).

Ранее, Сиренко отреагировал на уход Гвоздика из бокса.