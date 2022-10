Ломаченко с большим трудом победил Ортиса

Источник — Чемпион.

Василий Ломаченко (17-2-0, 11 КО) в тяжелом поединке победил Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО) в 12-раундовом поединке.

< Все три судьи отдали победу Ломаченко - 115:113, 116:112, 117:111.

Ломаченко gets one step closer to an undisputed title shot 👀🏆 #LomaOrtiz pic.twitter.com/tiICIRcMQn

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 30, 2022