Джошуа: Должен выполнить работу по разрушению Валлина

Энтони Джошуа прокомментировал бой против Отто Валлина 377 #Энтони Джошуа, #Отто Валлин

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) готов к бою с Отто Валлином (26-1, 14 KO).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я не могу предсказать будущее, но я знаю, к чему хочу идти, что я хочу делать. Я сосредоточен на этом плане и на планах на следующий год.

< Я человек слова, я придерживаюсь того, во что верю. Я верю, что стану чемпионом мира. Сейчас я на первой строчке до этого. Я должен выполнить работу по разрушению Валлина", – сказал Джошуа.