#Джермелл Чарло Источник — Tribuna.com. Чемпион WBC и WBA в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) отказался от защиты пояса IBF и сделал его вакантным. Об этом сообщает Boxing Scene. Он должен был провести защиту против обязательного претендента россиянина Бахрама Муртазалиева (21-0, 15 КО). Вероятно, теперь […]" /> #Джермелл Чарло Источник — Tribuna.com. Чемпион WBC и WBA в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) отказался от защиты пояса IBF и сделал его вакантным. Об этом сообщает Boxing Scene. Он должен был провести защиту против обязательного претендента россиянина Бахрама Муртазалиева (21-0, 15 КО). Вероятно, теперь […]"> Чарло сделал пояс IBF в первой средней вакантности
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Бокс

Чарло сделал пояс IBF в первой средней вакантности

Вчера 23:26 147 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22acb926fc699d7311efaf468252ffeccd.jpg" /> #Джермелл Чарло

Источник — Tribuna.com.

Чемпион WBC и WBA в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) отказался от защиты пояса IBF и сделал его вакантным.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Он должен был провести защиту против обязательного претендента россиянина Бахрама Муртазалиева (21-0, 15 КО). Вероятно, теперь он будет сражаться за вакантный титул против Джека Кульчая (33-4, 14 КО), который идет 2-м в рейтинге.

Муртазалиев находится в статусе обязательного претендента с ноября 2019-го. В декабре 2022 года он решением судей одолел Роберто Валенсуэлу. Кульчай в последний раз выходил в ринг в июле, когда нокаутировал Хуана Адриана Монсона.

Чарло сделал вакантным уже второй пояс — не провел защиту WBO против Тима Цзю и потерял статус абсолютного чемпиона мира.

Раньше WBC санкционировала бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш.

Источник: champion.com.ua

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