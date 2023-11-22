Чарло сделал пояс IBF в первой средней вакантности

147 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22acb926fc699d7311efaf468252ffeccd.jpg" /> #Джермелл Чарло

Источник — Tribuna.com.

Чемпион WBC и WBA в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) отказался от защиты пояса IBF и сделал его вакантным.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Он должен был провести защиту против обязательного претендента россиянина Бахрама Муртазалиева (21-0, 15 КО). Вероятно, теперь он будет сражаться за вакантный титул против Джека Кульчая (33-4, 14 КО), который идет 2-м в рейтинге.

Муртазалиев находится в статусе обязательного претендента с ноября 2019-го. В декабре 2022 года он решением судей одолел Роберто Валенсуэлу. Кульчай в последний раз выходил в ринг в июле, когда нокаутировал Хуана Адриана Монсона.

Чарло сделал вакантным уже второй пояс — не провел защиту WBO против Тима Цзю и потерял статус абсолютного чемпиона мира.

Раньше WBC санкционировала бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш.