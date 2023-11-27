Отец Фьюри сомневается в дате боя с Усиком

Джон Ф'юри прокомментировал бой сына против Александра Усика 198 Фото — Getty Images #Александр Усс Фьюри, #Джон Фьюри Источник — boxing-social.com.

Повелитель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) не будет полностью готов к бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 KO).

Об этом рассказал отец британского боксера Джон Фьюри.

«17 февраля – это дата, к которой они должны стремиться. Но, на мой взгляд, Тайсону нужно еще немного времени, чтобы привести в порядок себя и свой вес.

Сейчас он пропускает больше ударов, чем за всю свою карьеру, и это может привести к сокращению его карьеры. то, что нас беспокоит. Тайсон – замечательный человек, но иногда ему нужно прислушиваться к здравому смыслу», – сказал Джон Фьюри.