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Отец Фьюри сомневается в дате боя с Усиком
Джон Ф'юри прокомментировал бой сына против Александра Усика Сегодня 11:07 198 0 Фото — Getty Images #Александр Усс Фьюри, #Джон Фьюри Источник — boxing-social.com.
Повелитель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) не будет полностью готов к бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 KO).
Об этом рассказал отец британского боксера Джон Фьюри.
«17 февраля – это дата, к которой они должны стремиться. Но, на мой взгляд, Тайсону нужно еще немного времени, чтобы привести в порядок себя и свой вес.
Сейчас он пропускает больше ударов, чем за всю свою карьеру, и это может привести к сокращению его карьеры. то, что нас беспокоит. Тайсон – замечательный человек, но иногда ему нужно прислушиваться к здравому смыслу», – сказал Джон Фьюри.
Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александр Усик предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.