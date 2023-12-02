Миронец победил брата Фьюри решением судей

Поединок прошел все запланированные 8 раундов 3 Источник: — Чемпион.

Украинский боксер супертяжелого веса Богдан Миронець (8-1, 5 KO) победил британца Натана Гормана (19-3, 13 КО) в рамках вечера бокса от промоутерской компании Wasserman Boxing.

< Поединок прошел все запланированные 8 раундов и завершился победой украинца единодушным решением судей. 77:76.

Для Миронца это 8-я победа на профессиональном ринге. Горман –ndash; двоюродный брат Тайсона Фюри.

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