Бокс
Миронец победил брата Фьюри решением судей
Поединок прошел все запланированные 8 раундов Сегодня 14:42 3 0 Источник: — Чемпион.
Украинский боксер супертяжелого веса Богдан Миронець (8-1, 5 KO) победил британца Натана Гормана (19-3, 13 КО) в рамках вечера бокса от промоутерской компании Wasserman Boxing.
< Поединок прошел все запланированные 8 раундов и завершился победой украинца единодушным решением судей. 77:76.
Для Миронца это 8-я победа на профессиональном ринге. Горман –ndash; двоюродный брат Тайсона Фюри.
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