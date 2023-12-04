Хейни: На сегодняшний день бой с Ломаченко — самый сложный.

Хейни рассказал о бое с Ломаченко 260 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (30-0-0, 15 КО) считает бой с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) — самым сложным в своей карьере.

Об этом он рассказал порталу Off The Cuff.

«Люди любят ненавидеть меня. Не знаю, почему да. Но все так, как есть. Принимаю это, потому что что могу сделать? Я — это я. Было бы неправильно, если бы они делали и что-то другое. Если бы они проявили ко мне слишком много любви. , я бы спросил: «Что случилось с ними? Они думают, что я ненастоящий человек или что-то типа того?»

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Поэтому есть то, что имеем. Они ненавидят больших, а затем уважают их и аплодируют. Потому они могут говорить, что хотят. Знаю, какой я боец, уверенный в себе, продолжаю побеждать каждого, кого они поставят передо мной, одного за другим.

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С Ломаченко было тяжелое сражение, это точно. На сегодняшний день это самый сложный поединок в карьере. Он был конкурентным, именно это и сбивает людей, смущает их. Говорят, конкурентные бои в боксе – это ограбление. Близкие поединки воспринимают как ограбление, но это не так. Точно чувствую, что победил Ломаченко.

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Собрал много раундов в начале , когда у Василия было всего 2 больших раунда, которые заставили людей думать, что он сделал в ринге больше, чем на самом деле. Но последний раунд – тот раунд, который мне нужен был, я его взял», — сказал Хейни.

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