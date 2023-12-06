Линарес: ​​Хейни может выиграть у Прогрейса решением судей

Хорхе Линарес прокомментировал бой Прогрейс — Хейни 188 Фото — Getty Images #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс, #Хорни

Источник – tribuna.com.

Бывший абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0-0, 15 КО) является фаворитом в бою против обладателя пояса WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса (29-1, 24 КО).< /p>

Об этом рассказал эксчемпион мира Хорхе Линарес (47-9, 29 KO).

«Я думаю, что он (Хэйни — прим.) принял удивительное решение перейти в первую полусредний вес — это будет нелегкий бой для него. Но я думаю, что он (Хейни – прим.) может выиграть решением судей. Не думаю, что он победит нокаутом.

У него большой потенциал. Это хороший момент для него. В первом полусреднем весе есть много хороших боксеров. Возможно, потом он попытается подняться в полусредний вес. Но посмотрим, как он будет выглядеть в первом полусреднем», — сказал Линарес.