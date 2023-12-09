Бокс
Харциз победил Айвазиди, Чеботарь нокаутировал Белинского на вечере бокса Top Boxing Generation в Киеве
Сегодня 22:39 170 0< img Александр Шитой/Top Boxing Generation
Источник — Чемпион.
В Киеве состоялся грандиозный боксерский вечер от Top Boxing Generation и Balu Fighting League Pro. Главным событием вечера стал бой за вакантный титул чемпиона Украины среди профессионалов в среднем весе между Александром Шитым и Андреем Скакуном. Шитый одержал победу раздельным решением судей, а вместе с ним пояс чемпиона Украины. Айвазиди.
- Андрей Скакун (8-1-1) — Александр Шит (8-1-2) USD
- Денис Коренев (12-0-0) — Георгий Умекашвили (7-7-0) TKO 2
- Данило Лозан (10-0-0) — Андрей Борышполец (8-2-0) TKO
- Константин Коренев (8- 0-0) — Валерий Гохашвили (5-9-2) TKO 7
- Василий Чеботарь (15-0-0, 6 КО) — Руслан Белинский (8-3-1, 1 КО) KO 2
- Ярослав Харциз (4-0-0) — Артем Айвазиди TKO 3
- Михаил Гайнутдинов (2-0-0) — Евгений Костенко (1-3-0) SD
- Владимир Гордиенко (9-6-0) — Рамиз Железняк (2-3-1) USD
- Артем Мельник (1-0-0) — Влад Дмитриенко (0-1-0) TKO 2
- Раван Маммадов (3-1-0) — Николай Иванченко (0-2 -0) TKO 2