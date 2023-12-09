Харциз победил Айвазиди, Чеботарь нокаутировал Белинского на вечере бокса Top Boxing Generation в Киеве

170 < img Александр Шитой/Top Boxing Generation

Источник — Чемпион.

В Киеве состоялся грандиозный боксерский вечер от Top Boxing Generation и Balu Fighting League Pro. Главным событием вечера стал бой за вакантный титул чемпиона Украины среди профессионалов в среднем весе между Александром Шитым и Андреем Скакуном. Шитый одержал победу раздельным решением судей, а вместе с ним пояс чемпиона Украины. Айвазиди.