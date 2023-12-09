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Бокс

Харциз победил Айвазиди, Чеботарь нокаутировал Белинского на вечере бокса Top Boxing Generation в Киеве

Сегодня 22:39 170 0< img Александр Шитой/Top Boxing Generation

Источник — Чемпион.

В Киеве состоялся грандиозный боксерский вечер от Top Boxing Generation и Balu Fighting League Pro. Главным событием вечера стал бой за вакантный титул чемпиона Украины среди профессионалов в среднем весе между Александром Шитым и Андреем Скакуном. Шитый одержал победу раздельным решением судей, а вместе с ним пояс чемпиона Украины. Айвазиди.

  • Андрей Скакун (8-1-1) — Александр Шит (8-1-2) USD
  • Денис Коренев (12-0-0) — Георгий Умекашвили (7-7-0) TKO 2
  • Данило Лозан  (10-0-0) — Андрей Борышполец (8-2-0) TKO
  • Константин Коренев (8- 0-0) — Валерий Гохашвили (5-9-2) TKO 7
  • Василий Чеботарь (15-0-0, 6 КО) — Руслан Белинский (8-3-1, 1 КО) KO 2
  • Ярослав Харциз (4-0-0) — Артем Айвазиди TKO 3
  • Михаил Гайнутдинов (2-0-0) — Евгений Костенко (1-3-0) SD
  • Владимир Гордиенко (9-6-0) — Рамиз Железняк (2-3-1) USD
  • Артем Мельник (1-0-0) — Влад Дмитриенко (0-1-0) TKO 2
  • Раван Маммадов (3-1-0) — Николай Иванченко (0-2 -0) TKO 2
Источник: champion.com.ua

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