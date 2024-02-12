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Чжан Чжилей спрогнозировал, хватит ли Фьюри времени, чтобы восстановиться

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) считает, что у обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) будет достаточно времени, чтобы зажило его рассечение после переноса поединка с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Сложно сказать, как рассечение повлияет на бой. У каждого бойца по-разному заживают раны. Все зависит от конкретного человека. Но я думаю, что у Тайсона Фьюри достаточно времени, чтобы вылечиться и найти время для спаррингов. На его месте я бы очень тщательно подбирал надежных и понимающих спарринг-партнеров», – сказал Чжилей.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua

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