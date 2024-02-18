Американский тренер рассказал, что тренирует «нового Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дайньер Перо (слева)

Американский тренер Боб Сантос заявил, что он работает со следующим великим бойцом хевивейта, который напоминает ему Александра Усика.

Это 24-летний кубинский супертяж Дайньер Перо, олимпийский чемпион 2020 года. Перо имеет рост 196 см и шесть побед на профессиональном ринге, четыре из которых – нокаутом.

«Сейчас с ним очень сложно. Он — более крупная версия Усика. Перо физически крупнее Усика, но у него есть боксерские навыки Усика. У него есть скорость ног, скорость рук – полный набор.

Дайньер молод, ему только что исполнилось 24 года, а супертяжи созревают поздно, так что для бойца хевивейта [по сравнению с любой другой весовой категорией] он как эквивалент 15-летнего подростка.

Перо самый молодой из тех, кто когда-либо попадал в олимпийскую сборную Кубы, и это говорит само за себя. Но если вы посмотрите его бои, то увидите, что он из тех парней, которые, если им нужно надавить, то они это сделают. Он очень похож на Дэвида Морреля (действующий регулярный чемпион мира по версии WBA во 2-м среднем весе – прим.), они вместе были в одной команде.

Перо не просто парень, который будет боксировать на задней ноге, как Гильермо Ригондо, и я думаю, что он принесет много острых ощущений в супертяжелый дивизион.

Я думаю, что у него есть реальный шанс стать первым в истории кубинским чемпионом в тяжелом весе. Может быть, его брат, Леньер, и опередит его в этом. Я также тренирую его. А может быть, это будет Фрэнк Санчес, но я считаю, что это будет один из этих троих, и, возможно, тот, кто первым получит возможность [завоевать титул чемпиона мира», – сказал Сантос.

sport.ua