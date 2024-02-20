Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер украинского легковеса Дениса Беринчика Егор Голуб в своем Instagram провел аукцион на футболку Александра Усика Colors of Freedom.

«Это специальная версия культовой футболки Colors of Freedom, которая вышла в очень лимитированном тираже и коммерчески не реализовывалась. Ее Саня подписал и лично подарил голкиперу Денису Бойко в раздевалке после первой исторической победы футбольного клуба «Полесье» над киевским Динамо (3:2, 16.10.2023)», – написал Голуб.

За 2 дня (с 16 по 18 февраля) участники аукцион предлагали свои суммы. Самую большую предложил пользователь с ником taras_demianchuk_8 – 85 тысяч гривен.

Деньги будут отправлены подразделению «Гонор» и 1020 отдельному зенитному ракетно-артиллерийскому дивизиону, где служит близкий друг Бойко.

Ранее Голуб на подобном аукционе разыграл футболку киевского «Динамо» с фамилией и подписью Валерия Залужного.

ФОТО. Футболка Усика Colors of Freedom продана за 85 тысяч гривен

sport.ua