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ФОТО. Футболка Усика Colors of Freedom продана за 85 тысяч гривен

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер украинского легковеса Дениса Беринчика Егор Голуб в своем Instagram провел аукцион на футболку Александра Усика Colors of Freedom.

«Это специальная версия культовой футболки Colors of Freedom, которая вышла в очень лимитированном тираже и коммерчески не реализовывалась. Ее Саня подписал и лично подарил голкиперу Денису Бойко в раздевалке после первой исторической победы футбольного клуба «Полесье» над киевским Динамо (3:2, 16.10.2023)», – написал Голуб.

За 2 дня (с 16 по 18 февраля) участники аукцион предлагали свои суммы. Самую большую предложил пользователь с ником taras_demianchuk_8 – 85 тысяч гривен.

Деньги будут отправлены подразделению «Гонор» и 1020 отдельному зенитному ракетно-артиллерийскому дивизиону, где служит близкий друг Бойко.

Ранее Голуб на подобном аукционе разыграл футболку киевского «Динамо» с фамилией и подписью Валерия Залужного.

ФОТО. Футболка Усика Colors of Freedom продана за 85 тысяч гривен

ФОТО. Футболка Усика Colors of Freedom продана за 85 тысяч гривен

ФОТО. Футболка Усика Colors of Freedom продана за 85 тысяч гривен

sport.ua

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