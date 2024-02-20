Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа

Sky Sports. Джошуа и Нганну

Боксер Франсис Нганну в своем первом профессиональном поединке отправил в нокдаун Тайсона Фьюри, который сумел подняться и выиграть бой.

Нганну уверен, что у Джошуа так не получится.

«Сомневаюсь, что Джошуа выдержит то, что выдержал Фьюри в поединке со мной. Мы и раньше видели, как Тайсон поднимался из невероятных нокдаунов. Очень стойкий боксер. Наверное, самый стойкий супертяж».

«Я не верю, что Джошуа поднимется после тех ударов, которые принимал Фьюри», – сказал Нганну.

Бой Франсиса Нганну против Энтони Джошуа состоится 8 марта, а Фьюри будет проверять свою стойкость 18 мая в бою с Александром Усиком.

sport.ua