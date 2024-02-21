Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Сербский супертяжеловес Санел Хасанович, который работал в тренировочном лагере чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика перед перенесенным поединком украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, дал прогноз на будущий бой.

«Мне очень понравился опыт пребывания в лагере Александра Усика. Кроме возможности тренироваться с чемпионом мира, я получил большой заряд уверенности и значительно улучшил боксерские навыки.

Усик – настоящий чемпион, думаю, он победит Фьюри. Он не обращает на себя так много внимания, как Тайсон, в это время он тяжело работает в зале», – рассказал Хасанович.

Как известно, поединок Усика с Фьюри перенесен с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения у британца.

sport.ua