Бокс
Такума Иноуэ отстоял титул WBA. Юнто Накатани покорил третий дивизион
Интересное шоу бокса с двумя чемпионскими поединками состоялось 24 февраля в японском Токио.
В главном событии чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг) японец Такума Иноуэ (новый рекорд: 19–1, 5 КО) защитил свой титул.
В бою с экс-чемпионом Жервином Анкахасом из Филиппин (34–4–2, 23 КО) японец левым прямым хуком отправил соперника в нокаут в 9-м раунде, и рефери остановил схватку.
В соглавном поединке вечера японский боксер Юнто Накатани (27–0, 20 КО) покорил третий дивизион.
Нокаутировав в 6-м раунде мексиканца Алехандро Сантьяго (28–4–5, 14 КО), японец отобрал у соперника пояс WBC в легчайшем весе.
Результаты шоу в Токио
Такума Иноуэ (Япония) – Жервин Анкахас (Филиппины) – KO 9/12
Дзунто Накатани (Япония) – Алехандро Сантьяго (Мексика) – TKO 6/12