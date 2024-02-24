Такума Иноуэ отстоял титул WBA. Юнто Накатани покорил третий дивизион

Getty Images/Global Images Ukraine. Такума Иноуэ (слева)

Интересное шоу бокса с двумя чемпионскими поединками состоялось 24 февраля в японском Токио.

В главном событии чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг) японец Такума Иноуэ (новый рекорд: 19–1, 5 КО) защитил свой титул.

В бою с экс-чемпионом Жервином Анкахасом из Филиппин (34–4–2, 23 КО) японец левым прямым хуком отправил соперника в нокаут в 9-м раунде, и рефери остановил схватку.

В соглавном поединке вечера японский боксер Юнто Накатани (27–0, 20 КО) покорил третий дивизион.

Нокаутировав в 6-м раунде мексиканца Алехандро Сантьяго (28–4–5, 14 КО), японец отобрал у соперника пояс WBC в легчайшем весе.

Результаты шоу в Токио

Такума Иноуэ (Япония) – Жервин Анкахас (Филиппины) – KO 9/12

Дзунто Накатани (Япония) – Алехандро Сантьяго (Мексика) – TKO 6/12

sport.ua