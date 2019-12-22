Динамо готовит Заре щедрое предложение по Иванисене

Один из ключевых исполнителей луганской “Зари” в первой половине сезона Дмитрий Иванисеня, все ближе к переходу в киевское “Динамо”.

Как сообщает сайт болельщиков луганского клуба, вице-чемпионы Украины предложили “Заре” за игрока сборной Украины один миллион евро и права на Александра Тимчика, который выступает за команду Виктора Скрипника на правах аренды.

Отметим, что летом Дмитрий Иванисеня перешел в “Зарю” бесплатно, на правах свободного агента. За полгода он превратился в игрока сборной Украины и одного из лидеров “Зари”.