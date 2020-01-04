Наполи желает усилится Лоботкой

Неаполитанский “Наполи” во время зимнего трансферного окна попытается заполучить в свои ряды одного из ведущих футболистов сборной Словакии и “Сельты” Станислава Лоботку.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 25-летний полузащитник “Сельты” может переехать в Неаполь на правах аренды, которая обойдется “Наполи” в три миллиона евро. Правда, в соглашении будет прописана опция обязательного выкупа игрока за 17 миллионов евро.

Станислав Лоботка проводит в составе “Сельты” второй сезон, сыграв в общей сложности 48 матчей.