Наполи желает усилится Лоботкой

VIGO, SPAIN - MARCH 05: Stanislav Lobotka of Celta de Vigo in action during the La Liga match between Celta de Vigo and Las Palmas at Estadio Balaidos on March 5, 2018 in Vigo, Spain. (Photo by Quality Sport Images/Getty Images)
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Неаполитанский “Наполи” во время зимнего трансферного окна попытается заполучить в свои ряды одного из ведущих футболистов сборной Словакии и “Сельты” Станислава Лоботку.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 25-летний полузащитник “Сельты” может переехать в Неаполь на правах аренды, которая обойдется “Наполи” в три миллиона евро. Правда, в соглашении будет прописана опция обязательного выкупа игрока за 17 миллионов евро.
Станислав Лоботка проводит в составе “Сельты” второй сезон, сыграв в общей сложности 48 матчей.