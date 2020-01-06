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Футбол

Официально: Денис Гармаш перешел в Ризеспор

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Гармаш

Количество украинцев в турецком “Ризеспоре” увеличилось ещё на одного исполнителя.

Как сообщает официальный сайт “Ризеспора”, полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Денис Гармаш перешел в их клуб на правах аренды. Срок соглашения будет рассчитан до конца текущего сезона. В “Ризеспоре” Гармаш составит компанию ещё одному экс-игроку “Динамо” Николаю Морозюку.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Дениса Гармаша двадцать матчей во всех турнирах за “Динамо”, один гол и две результативные передачи. Его контракт заканчивается летом 2022 года.

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Тэги: главноеДенис ГармашДинамоРизеспор
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