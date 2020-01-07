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Футбол

Марко Пьяца покинет Ювентус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марко Пьяца

Полузащитник сборной Хорватии Марко Пьяца в скором времени скорей всего покинет туринский “Ювентус”.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство “Старой Синьоры” готово рассмотреть вариант с продажей 24-летнего футболиста, который полностью проигрывает конкуренцию за место в составе. В нынешнем сезоне, к слову, игрок не сыграл ни одного матча в Серии А.

Сообщается, что как минимум пять клубов готовы побороться за трансфер хорватского футболиста, речь идет о “Кальяри”, “Парме”, “Аталанте”, “Кьево” и “Лацио”.

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Тэги: АталантаМарко ПьяцаЮвентус
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