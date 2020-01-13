Вест Хэм намерен отправить Ярмоленко в аренду

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По информации Sunday Mirror, новый главный тренер “Вест Хэма” Дэвид Мойес не видит места украинцу в тактических построениях. Игрока планируют отправить в аренду, тем самым предоставив ему игровую практику с целью дальнейшей перепродажи.

Напомним, в нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 15 матчей в АПЛ, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Примечательно, что если на старте сезона он был лидеров “Вест Хэма”, то в последнее время он не всегда даже в заявку на матч попадает.