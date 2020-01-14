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Футбол

Владимир Мазяр может трудоустроится за рубежом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Мазяр

Известный украинский специалист Владимир Мазяр может возобновить тренерскую деятельность.

По информации FootBoom, в услугах украинского тренера проявляют интерес сразу два клуба, причем из зарубежья. Речь идет о неназванных клубах из Беларуси и Польши. Ситуация должна проясниться в ближайшее время.

Напомним, Владимир Мазяр не без успеха работал во главе “Стали” Каменское и “Вереса”. В нынешнем сезоне он возглавлял “Горняк-Спорт” и ФК “Львов”, но с львовским клубом сотрудничество достаточно быстро закончилось.

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Тэги: Владимир МазярФК Львов
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