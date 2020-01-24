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Футбол

Олег Саленко поражен из-за допинг-скандала Беседина

Сергей СумскойНет комментариев
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Экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко поражен ситуацией с допинг-тестом нападающего столичного клуба Артема Беседина.

 По его словам, если нападающий не поедет на Евро-2020, то больше будет для него проблемой, чем для национальной команды.

«Артем еще не дорос до уровня серьезного игрока.

Честно говоря, не понимаю, для чего форварду допинг? Если дадут длительный срок дисквалификации, то может и с футболом закончить», – приводит слова Саленко 1927.kiev.ua.

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Тэги: Артем БесединДинамо
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