Караваев назвал Милевского заслуженной легендой Динамо

Хавбек киевского «Динамо» Александр Караваев считает, что экс-нападающий столичного клуба Артем Милевский является легендой «Динамо».

«Такая значимая фигура. Он столько времени отыграл в киевском «Динамо», столько сделал, является заслуженной легендой клуба», – приводит слова игрока «Футбольный формат».

Также он добавил, что на данный момент в команде хорошая атмосфера.

«Мои личные цели совпадают с командными. Надо стараться выиграть каждый матч», – добавил Караваев.