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Футбол

Караваев назвал Милевского заслуженной легендой Динамо

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек киевского «Динамо» Александр Караваев считает, что экс-нападающий столичного клуба Артем Милевский является легендой «Динамо».

«Такая значимая фигура. Он столько времени отыграл в киевском «Динамо», столько сделал, является заслуженной легендой клуба», – приводит слова игрока «Футбольный формат».

Также он добавил, что на данный момент в команде хорошая атмосфера.

«Мои личные цели совпадают с командными. Надо стараться выиграть каждый матч», – добавил Караваев.

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Тэги: Артем МилевскийДинамоДинамо-Брест
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