Караваев назвал Милевского заслуженной легендой Динамо

Хавбек киевского «Динамо» Александр Караваев считает, что экс-нападающий столичного клуба Артем Милевский является легендой «Динамо».
«Такая значимая фигура. Он столько времени отыграл в
киевском «Динамо», столько сделал, является заслуженной легендой клуба», –
приводит слова игрока «Футбольный формат».
Также он добавил, что на данный момент в команде хорошая
атмосфера.
«Мои личные цели совпадают с командными. Надо стараться
выиграть каждый матч», – добавил Караваев.
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