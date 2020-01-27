Шапаренко: Сейчас в “Динамо” я не чувствую легкости

Полузащитник “Динамо” Николай Шапаренко говорит, что пока команда находится под большими физическими нагрузками. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хавбек признал, что пока ему не хватает легкости, а 45 минут в товарищеских матчах – это идеально для набора формы.

Шапаренко также подчеркнул, что все наработки тренерского штаба будут впоследствии воплощены в официальных матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ: “Динамо” не будет покупать игроков зимой