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Футбол

Шапаренко: Сейчас в “Динамо” я не чувствую легкости

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Динамо” Николай Шапаренко говорит, что пока команда находится под большими физическими нагрузками. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хавбек признал, что пока ему не хватает легкости, а 45 минут в товарищеских матчах – это идеально для набора формы.

Шапаренко также подчеркнул, что все наработки тренерского штаба будут впоследствии воплощены в официальных матчах.

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Источник: sportanalytic.com
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