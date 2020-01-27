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Футбол

Узбекская Бухара подписала второго украинца за два дня

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Барановский

Следом за Дмитрием Козьбаном, который вчера перебрался в узбекскую “Бухару” следующий сезон в чемпионате Узбекистана проведет украинский защитник Артем Барановский.

Как сообщает официальная страница “Бухары” в Вконтакте, 29-летний украинский защитник подписал с их клубом полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, в прошлом сезоне Артем Барановский выступал в чемпионате Казахстана, где был основным защитником “Шахтера” из Караганды.

“Бухара” прошлый сезон завершила на 12 месте в чемпионате Узбекистана.

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Тэги: Артем БарановскийБухараШахтер Караганда
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