Узбекская Бухара подписала второго украинца за два дня

Следом за Дмитрием Козьбаном, который вчера перебрался в узбекскую “Бухару” следующий сезон в чемпионате Узбекистана проведет украинский защитник Артем Барановский.

Как сообщает официальная страница “Бухары” в Вконтакте, 29-летний украинский защитник подписал с их клубом полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, в прошлом сезоне Артем Барановский выступал в чемпионате Казахстана, где был основным защитником “Шахтера” из Караганды.

“Бухара” прошлый сезон завершила на 12 месте в чемпионате Узбекистана.