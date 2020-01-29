Михайличенко до Милевского: Какой-то ты на меня обижен

Главный тренер “Динамо” Алексей Михайличенко и нападающий брестского “Динамо” Артем Милевский был разговор после матча их команд. Сообщает сайт EURO.com.ua
В частности, наставник киевлян предположил, что перед матчем форвард на него обижался, но сразу же решил пойти тропой дружбы.
Михайличенко заверил Милевского, что волнуется за него и хочет, чтобы у Артема все было хорошо.
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