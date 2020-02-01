МЮ усилился форвардом с чемпионата Китая

Несмотря на громкие планы в поисках известного форварда, английский “Манчестер Юнайтед” ограничился арендой форварда китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.

Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний нападающий сборной Нигерии будет выступать в “МЮ” на правах аренды до конца сезона. За арендное соглашение “красные дьяволы” заплатят четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Игало 10 голов в 17 матчах чемпионата Китая, всего же за три сезона в Азии он забил 46 голов. Ранее он уже играл в АПЛ, в составе “Уотфорда”.