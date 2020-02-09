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Футбол

Официально: Юрий Коломоец – игрок Левадии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Коломоец

Бывший нападающий полтавской “Ворсклы” Юрий Коломоец, который имеет опыт выступлений в составе сборной Украины, продолжит свою карьеру в чемпионате Эстонии.

Новым клубом 29-летнего нападающего стала эстонская “Левадия”, с которой форвард подписал контракт сроком на один сезон. Примечательно, что Коломоец стал третьим украинским игроком, который перешел в эстонский гранд этой зимой, ранее в “Евадию” перешли Сафронов и Очигава.

Отметим, Юрий Коломоец уже имеет опыт выступлений за рубежом, в сезоне 2016/2017 он выступал в чемпионате Венгрии, в составе местного “МТК”.

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Тэги: ВорсклаЛевадияЮрий Коломоец
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